Санжар Мырзаханулы Supersexmachine1Supersexmachine1
24 годаКазахстан/Алматы
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональный диктор. Опыт работы 7 лет. Официальный голос Алтел. Озвучка закадрового текста и дубляж.
Здравствуйте.
Меня зовут Санжар Мырзаханов. @dick.thor это мой инстаграм.
В профессии с 2015го года. Есть собственная студия звукозаписи с хорошим оборудованием. Чистка и обработка голоса включена. Являюсь официальным голосом нескольких брендов в Казахстане. В совершенстве владею двумя языками (русский и казахский). Мой тембр Бас баритон.
--
Портфолио
- Озвучка рекламы и Дубляж.47 просмотров
Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $50от 5 часов
#357