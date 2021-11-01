Профессиональный диктор. Опыт работы 7 лет. Официальный голос Алтел. Озвучка закадрового текста и дубляж.

Здравствуйте.

Меня зовут Санжар Мырзаханов. @dick.thor это мой инстаграм.

В профессии с 2015го года. Есть собственная студия звукозаписи с хорошим оборудованием. Чистка и обработка голоса включена. Являюсь официальным голосом нескольких брендов в Казахстане. В совершенстве владею двумя языками (русский и казахский). Мой тембр Бас баритон.

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