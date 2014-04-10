Профессиональное озвучивание

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мой голос вдохнёт жизнь в любой Текст!
Профессионально поставленный голос (сопрано)
Глубокий и обволакивающий тембр, яркий и запоминающийся голос.
Могу озвучить как детские сказки, так и тексты для взрослых; интересно преподнести учебный материал или рассказать о выгодном предложении.
Опыт: концертная деятельность, работа на сцене, работа на радио
Через голос можно выразить любую эмоцию и настроение. Благодаря моей работе Ваш текст станет уникальным и запоминающимся.
- аудиокниги;
- озвучивание художественной литературы (от сказок до серьёзных рассказов),
- видеоролики;
- информационные блоки;
- аудио-курсы;
- презентации;
-телефонные меню, автоответчики;