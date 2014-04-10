Профессиональное озвучивание

Мой голос вдохнёт жизнь в любой Текст!

Профессионально поставленный голос (сопрано)

Глубокий и обволакивающий тембр, яркий и запоминающийся голос.

Могу озвучить как детские сказки, так и тексты для взрослых; интересно преподнести учебный материал или рассказать о выгодном предложении.

Опыт: концертная деятельность, работа на сцене, работа на радио

Через голос можно выразить любую эмоцию и настроение. Благодаря моей работе Ваш текст станет уникальным и запоминающимся.

- аудиокниги;

- озвучивание художественной литературы (от сказок до серьёзных рассказов),

- видеоролики;

- информационные блоки;

- аудио-курсы;

- презентации;

-телефонные меню, автоответчики;