Контент любой сложности: качественно и быстро.

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Создаю оригинальные
- обзоры событий (создание афиш и рецензий)
- академические статьи
- отзывы о товарах и услугах
- описания товаров в каталогах
А также профессиональный
- рерайтинг, в том числе СЕО
- набор текста, редактирование, корректировка
- контроль за новостной лентой
Высшее образование: философский факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета
Музыка.docx
111 КБ
Советский джаз.docx
150 КБ