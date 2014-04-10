Контент любой сложности: качественно и быстро.

Добавлена
10 лет назад
110 просмотров
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Создаю оригинальные 

-  обзоры событий (создание афиш и рецензий)

-  академические статьи

-  отзывы о товарах и услугах

-  описания товаров в каталогах

А также профессиональный

-  рерайтинг, в том числе СЕО

-  набор текста, редактирование, корректировка

-  контроль за новостной лентой

Высшее образование: философский факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета

http://vk.com/radioda

Lastfm.ru

Музыка.docx
111 КБ
Классический кроссовер.docx
143 КБ
Советский джаз.docx
150 КБ