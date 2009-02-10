Женский голос. Голосовой информатор.

Озвучивание
Добавлена
15 лет назад
203 просмотра
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Женский голос. Голосовой информатор. Запись диктора производится в специальной звукоизоляционной студии на профессиональном оборудовании. Используются высококлассные микрофоны RODE NTK и Groove Tubes 67.