Женский голос. Голосовой информатор.
Озвучивание
Добавлена203 просмотра
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Женский голос. Голосовой информатор. Запись диктора производится в специальной звукоизоляционной студии на профессиональном оборудовании. Используются высококлассные микрофоны RODE NTK и Groove Tubes 67.