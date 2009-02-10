Женский голос, ivr, сообщения для call центров
Озвучивание
Добавлена182 просмотра
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Женский голос, ivr, сообщения для call центров. Запись диктора производится в специальной звукоизоляционной студии на профессиональном оборудовании. Используются высококлассные микрофоны RODE NTK и Groove Tubes 67.