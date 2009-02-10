Женский голос. Сексуальная подача.
Озвучивание
Добавлена236 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Женский голос. Сексуальная подача. Запись диктора производится в специальной звукоизоляционной студии на профессиональном оборудовании. Используются высококлассные микрофоны RODE NTK и Groove Tubes 67.