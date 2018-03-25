Дж.Уэйнрайт - Для нашего спасения.

Автор: Уэйнрайт Джеффри

Переводчик: Левдиков Дмитрий

Редактор: Панич Светлана, Колбутова Ирина

Издательство: ББИ, 2008 г.

Серия: Современное богословиеАннотация к книге "Для нашего спасения. Два взгляда на миссию Христа"Деяния Христа как спасителя мира - центральная тема христианства и основание

христианской веры. Свою книгу известный богослов и священник Джеффри

Уэйнрайт посвятил изучению классического понимания воплощения Христа и

Его миссии спасения, а также возможностям представить их так, чтобы

евангельская весть могла быть воспринята современной культурой.

Эта замечательная книга - один из лучших образцов современного богословия и будет интересна широкой аудитории. Книга Для нашего спасения. Два взгляда на миссию Христа - Джеффри Уэйнрайт.