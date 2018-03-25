Дж.Уэйнрайт - Для нашего спасения.

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Автор: Уэйнрайт Джеффри
Переводчик: Левдиков Дмитрий
Редактор: Панич Светлана, Колбутова Ирина
Издательство: ББИ, 2008 г.
Серия: Современное богословиеАннотация к книге "Для нашего спасения. Два взгляда на миссию Христа"Деяния Христа как спасителя мира - центральная тема христианства и основание
христианской веры. Свою книгу известный богослов и священник Джеффри
Уэйнрайт посвятил изучению классического понимания воплощения Христа и
Его миссии спасения, а также возможностям представить их так, чтобы
евангельская весть могла быть воспринята современной культурой.
Эта замечательная книга - один из лучших образцов современного богословия и будет интересна широкой аудитории. Книга Для нашего спасения. Два взгляда на миссию Христа - Джеффри Уэйнрайт.