Нормативная документация "Фигурное катание"

Переводы
Добавлена
12 лет назад
309 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Данный файл размещен в раздел "Технические переводы", поскольку спецификация переводов в меню данного ресурса не позволяет вынести указанную работу в отдельную категорию.

Оригинальный язык текста - итальянский. Объем всей работы - 26 442 знаков.

Нормативная документация "Фигурное катание".doc
195 КБ