Общая тематика

Too often, in recounting the life and conquests of Alexander the Great,

we fail to remember the men who followed him into battle. Alexander’s

fate is well documented, but what of the men who bled for the young

general’s conquests?

When Alexander died unexpectedly,

the Macedonians didn’t just head home. Instead, their generals

fought one another for supremacy before carving up the empire among

those left standing. Seleucus I Nicator made out pretty well, taking

for himself pretty much everything from the Mediterranean in the west

to what is now Pakistan in the east. However, even the Seleucid

empire is fairly well known compared to the splinter state of

Greco-Bactria.

Зачастую, говоря о жизни изавоеваниях Александра Македонского,

мы забываем о тех, кто следовал за ним.

О самом Александре многое известно

доподлинно, но какова судьба людей,

которые умирали во славу юного

полководца?

Когда Александр

внезапно умер, македонцы не отправились

домой. Их генералы принялись сражаться

друг с другом за власть, прежде чем были

вынуждены поделить империю между теми,

кто выстоял в этой борьбе. Селевк I

Никатор оказался чрезвычайно удачлив,

заполучив огромную территорию,

протиравшуюся от Средиземноморья на

западе до современного Пакистана на

востоке. Однако даже основанное им

Государство Селевкидов не получило

такой известности, какую получило

раздробленное Греко-Бактрийское царство.