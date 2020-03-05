Переклад болгарської пісні на український лад

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Пісня: "А море" Перекладена з болгарської на українську) Слова цієї пісні навіюють дух чистого моря і свіжого повітря. Грайливий вітер невпинно пролітає повз піщаний берег, де занурені спогади. Лише цими рядками можна пояснити мій настрій під час прочитання цієї пісні.
Ах морееето.docx
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