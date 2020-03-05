Переклад болгарської пісні на український лад

Добавлена
4 года назад
97 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пісня: "А море" Перекладена з болгарської на українську) Слова цієї пісні навіюють дух чистого моря і свіжого повітря. Грайливий вітер невпинно пролітає повз піщаний берег, де занурені спогади. Лише цими рядками можна пояснити мій настрій під час прочитання цієї пісні. 

Ах морееето.docx
9 КБ