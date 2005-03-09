Перекладач

Привіт✋ Мене звати Аліна. Я та сама людина, яку ти шукаєш. Чому я так вважаю? Тому що я працювала у компанії Wow English викладачем англійської мови, тому із впевненістю можу сказати, що рівень англійської мови в мене високий. Два роки працювала над проектами повʼязаними з перекладом англійської та німецької мов, проектами копірайтингу та рерайтингу. Маю сертифікат про закінчення курсу з англійської та німецької. Кожного дня вивчаю нові слова та удосконалюю свої знання. Саме англійську вивчала спочатку у школі з поглибленням мов, потім 5 років курсів та 2 роки роботи. Я чесна, комунікабельна, та, головне, відповідальна людина. Саме тому, я буду дуже задоволена, якщо зацікавлю вас у такій сфері роботи.