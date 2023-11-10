Перепечатка текстов,которая включает в себя:печать текста с отсканированных документов,печать текста с книжных носителей,ввод текстовых и цифровой информации с отсканированных Документов,сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок,видео,аудио и других источников.



При сотрудничестве со мной вы получите:вежливость и комфортное общение,быстрый и продуктивный рабочий процесс,выполнение всех работ в сроки.