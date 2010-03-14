Перевод договора на английский
Переводы
Добавлена2131 просмотр
14 лет назад
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Договор о международном сотрудничестве и предоставлении безвозвратной финансовой помощи. Перевод был выполнен с учетом всех шаблонов для такого рода документов, устоявшихся выражений, а также устоявшихся словосочетаний на латинском языке.