Перевод договора на английский

Переводы
Добавлена
14 лет назад
2131 просмотр
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Договор о международном сотрудничестве и предоставлении безвозвратной финансовой помощи. Перевод был выполнен с учетом всех шаблонов для такого рода документов, устоявшихся выражений, а также устоявшихся словосочетаний на латинском языке.

Перевод договора на английский.doc
87 КБ