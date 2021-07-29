Перевод главы комикса/манги/манхвы

Перевод любой главы до 3к слов - от 3 до 7 дней.

Также, при наличии всего готового проекта, могу полностью перевести до 30 глав (менее 2к слов) за 2 недели.

В примере указана среднестатистическая глава, оригинал https://mangafox.fun/chapter/moto-sekai-ichi-i-subchara-ikusei-nikki-hai-player-isekai-wo-kouryakuchuu/chapter-24