Переводы, работа с текстами

Добавлена
7 лет назад
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Обучалась на факультете лингвистики в Новосибирском Государственном Техническом Университете,

имею опыт работы специалистом по работе с международными клиентами, устным англо-русским переводчиком,

внештатным корреспондентом русско-язычной газеты забайкальского края "Забайкальский рабочий",

являюсь внештатным корреспондентом русско-язычного спутникового телеканала "ТБН Россия".

портфолио.docx
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