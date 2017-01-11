Переводы, работа с текстами

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обучалась на факультете лингвистики в Новосибирском Государственном Техническом Университете,
имею опыт работы специалистом по работе с международными клиентами, устным англо-русским переводчиком,
внештатным корреспондентом русско-язычной газеты забайкальского края "Забайкальский рабочий",
являюсь внештатным корреспондентом русско-язычного спутникового телеканала "ТБН Россия".
портфолио.docx
13 КБ