Проект: "В гостях у Винни-Пуха"

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Перевод на английский язык проекта "В гостях у Винни-Пуха" для участия в международной экологической конференции в Турции. В проекте подробно описаны цели, задачи,проблемы и актуальность данного проекта, раскрывается суть ландшафтного дизайна на пришкольной территории и роль учеников в его создании.