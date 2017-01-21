Проект: "В гостях у Винни-Пуха"

Перевод на английский язык проекта "В гостях у Винни-Пуха" для участия в международной экологической конференции в Турции. В проекте подробно описаны цели, задачи,проблемы и актуальность данного проекта, раскрывается суть ландшафтного дизайна на пришкольной территории и роль учеников в его создании.