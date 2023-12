Русс-англ описание мобильной игры

Любишьпознавать новое? Тогда наша викторина

для тебя!

ВикторинаДа или Нет нужно отвечать на вопросы,

каждый вопрос в виде интересной картинки,

есть несколько уровней сложности. Вы

играете, плюс узнаете что-то новое!

Вигре вопросы на самые различные темы,

которые будут интересны взрослым и

детям: животные, спорт, факт, история,

кино, география и другие.

ЕслиВы школьник, то она расширит Ваш кругозор,

есть много вопросов по школьной программе.

Вы станете умнее, а значит будете получать

хорошие оценки.

Do you like something new? Then our quiz is for you!

Playing the quiz “Yes or No” you need to answer the questions, each of

which is represented in a form of a curious picture, also there are

several levels of difficulty. You can play, simultaneously with

learning something new!

The questions about different topics which will be interesting for adults

and children equally: animals, sports, history, movies, geography,

etc.

If you are a student, it will help to broaden your horizons. There are

many questions from the school curriculum. You will become smarter,

and also you will get good marks.