Статья, курсовая

Добавлена
10 лет назад
152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Меня зовут Лилия,мне 20 лет. На данный момент учусь  на экономическом факультете специальности "Финансы и кредит". На протяжении многих лет изучаю английский язык (уровень upper-intermediate) На данный момент пишу дипломную работу на английском языке, участвую во всех различных конференциях, олимпиадах,касающихся экономики и английского языка. В свободное время перевожу статьи для сообществ vk.com, а так же пишу рефераты, делаю презентации по различным темам. Спасибо,что посетили мою страницу,буду рада сотрудничеству! 

Анализ денежного рынка.docx
33 КБ
Основная часть. дкб..docx
306 КБ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ курсовая.docx
134 КБ
диплом мой.doc
567 КБ
Financial_results of organizations.docx
19 КБ