Статья, курсовая

Здравствуйте! Меня зовут Лилия,мне 20 лет. На данный момент учусь на экономическом факультете специальности "Финансы и кредит". На протяжении многих лет изучаю английский язык (уровень upper-intermediate) На данный момент пишу дипломную работу на английском языке, участвую во всех различных конференциях, олимпиадах,касающихся экономики и английского языка. В свободное время перевожу статьи для сообществ vk.com, а так же пишу рефераты, делаю презентации по различным темам. Спасибо,что посетили мою страницу,буду рада сотрудничеству!