Технический перевод с английского на русский язык.

CAPABILITIES AND LIMITATIONS. DEPTH.

The F75 can detect U.S. coins to a depth of up to 15-16 inches (37-40cm) under good

conditions. Large objects (55 gallon drums, manhole covers, etc.) can be detected to a

depth of up to several feet (1-2 meters).

Electrical interference from power lines and from electrical appliances and electronic

equipment can reduce detection depth, or cause audible interference, making it necessary

for the user to reduce the sensitivity setting. Soils with large amounts of iron or salt

minerals may also reduce detection depth or necessitate a reduction in the sensitivity

setting.

Способности и ограничения. Глубина.

F75 способен обнаружить американские монеты на глубине до 15-16 дюймов (37-40 см) при хороших условиях. Большие объекты (например, 55-ти галлоновые ёмкости, люки, и т.д.) могут быть обнаружены на глубине до нескольких футов (1-2 метра).

Магнитные поля, создаваемые ЛЭП, электрическими приборами и электронным оборудованием могут уменьшить глубину обнаружения или создавать сильные помехи, из-за чего пользователю придется уменьшить чувствительность F75. Почвы с содержанием большого количества железа или минеральных солей также могут уменьшить глубину обнаружения, из-за чего пользователю придется снизить чувствительность прибора.