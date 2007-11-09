Технический перевод с русского на английский язык

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Смазка «Plating GR» - многоцелевая приработочно-восстановительная смазка с эффектом последействия.
Характеризуется повышенной водостойкостью, высокой механической стабильностью и противоизносными свойствами.
Применяется для смазывания тяжелонагруженных узлов и агрегатов, используемых в металлургической, горно-добывающей и машиностроительных отраслях.
Смазка работоспособна в диапазоне температур от минус 30 до 150°С.
Greasing « Plating GR » - multi-purpose afterwork-regenerative greasing with after-use effect.
Our greasing characterizing by
- water resistance
- high mechanical stability
- anti-deterioration properties
It can be used for greasing heavy-loaded units, that using in metallurgical, mining and machine-building branches.
Greasing is efficient in a range of temperatures from a minus 30 up to 150°С.