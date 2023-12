Технический перевод с русского на английский язык

Смазка «Plating GR» - многоцелевая приработочно-восстановительная смазка с эффектом последействия.

Характеризуется повышенной водостойкостью, высокой механической стабильностью и противоизносными свойствами.

Применяется для смазывания тяжелонагруженных узлов и агрегатов, используемых в металлургической, горно-добывающей и машиностроительных отраслях.

Смазка работоспособна в диапазоне температур от минус 30 до 150°С.

Greasing « Plating GR » - multi-purpose afterwork-regenerative greasing with after-use effect.

Our greasing characterizing by

- water resistance

- high mechanical stability

- anti-deterioration properties

It can be used for greasing heavy-loaded units, that using in metallurgical, mining and machine-building branches.

Greasing is efficient in a range of temperatures from a minus 30 up to 150°С.