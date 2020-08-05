Я ваш лучший помощник, который сохранит ваше время

Добрый день всем, кто посетил мой аккаунт! Хочу вам немного рассказать о себе. Я специалист с большим опытом работы в сфере переводом текстов. Владею такими языками как: английский, польский, русский, белорусский, украинский. Обучаюсь на последних курсах института с уклонов на иностранные языки. Качественный и уникальный текст - это одна из составляющих моей работы. Специализируюсь в областях на темы такие как: медицина, наука, юриспруденция, спорт, культура, кулинария, музыка, туризм и путешествия. Подхожу к работе очень ответственно, и выполняю в жатые сроки, по договорённости с заказчиком. Усею работать с большим объёмом информации.