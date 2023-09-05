Проект по релокации г. Дубай

Консалтинговый проект ОАЭ:

-Ресерч и анализ поступающих откликов на сервисе hh, а так же холодных источниках включая

телеграмм чаты и соц.сети

-проведение собеседований

-составление характеристики кандидатов для последующего согласования

-составление и согласование договоров между работодателем и работником

-организация и проведение мероприятий внутри компании

-организация поздравления сотрудников

-контроль выхода с испытательного срока, проведение чекпоинтов по этапам входа сотрудника в компанию

-помощь в составлении обучения для сотрудников

-ведение кадровой документации

-проведение различного рода мероприятий для команды.