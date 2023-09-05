Проект по релокации г. Дубай
Подбор персонала (HR)
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Консалтинговый проект ОАЭ:
-Ресерч и анализ поступающих откликов на сервисе hh, а так же холодных источниках включая
телеграмм чаты и соц.сети
-проведение собеседований
-составление характеристики кандидатов для последующего согласования
-составление и согласование договоров между работодателем и работником
-организация и проведение мероприятий внутри компании
-организация поздравления сотрудников
-контроль выхода с испытательного срока, проведение чекпоинтов по этапам входа сотрудника в компанию
-помощь в составлении обучения для сотрудников
-ведение кадровой документации
-проведение различного рода мероприятий для команды.