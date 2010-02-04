Анализ сайтов
Поисковые системы (SEO)
Добавлена515 просмотров
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполняю полный анализ сайтов, сбор данных о ваших конкурентах, все характиристики и показатели. Полный отчет высылаю в Exel на электронную почту. Берусь либо за разовую работу, либо за помесячную. При постоянном анализе, предоставляются данные об изменениях в лучшую либо в худшую сторону и информация в каком направлении стоит работать дальше.