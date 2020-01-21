Аудит магазина товаров для рыбалки и туризма

Добавлена
4 года назад
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По итогам аудита были составлены замечания:

  • В robots.txt ссылка на карту сайта с небезопасным протоколом http.
  • Ссылки на товары со страниц пагинации делались с параметром пагинации. От дублей избавлялись запретом индексации страниц пагинации. В итоге закрыли от индекса все страницы пагинации, что неправильно. Рекомендовано исправить ссылки на страницы товаров и открыть для индексации страницы пагинации.
  • Обнаружена копия главной страницы сайта по техническому адресу. Дубль оказался разрешённым к индексации.
  • 2 карты сайта Sitemap. Для Яндекса и для всех остальных ботов. Последняя не работала.
  • Содержание рабочей карты сайта неактуально и включало путаницу между версиями карт Sitemap.
  • 2300 товарных страниц без тайтлов.
  • 60 страниц с дублями тайтлов.
  • Почти 200 страниц с короткими тайтлами.
  • Почти 700 страниц без дескрипшина.
  • 97 страница без H1.
  • 3900 страниц - ложный H1.
  • 4200 страниц более одного H1.
  • 5000 картинок без альтернативного текста.
  • Микроразметка для оформления ссылок в поиске отсутствует полностью.
  • Микроразметка для оформления ссылки в социальных сетях без картинок и с неприглядным текстом.
  • Оформление разделов на главной странице выглядит как недоделанный шаблон сайта.
  • Большой текст в начале страниц раздела отодвигал товар далеко вниз.
  • Кнопка «Купить» не имела наибольший визуальный вес.
  • Страницы магазина не поддерживают мобильную версию в полной мере.
И это не полный перечень замечаний!