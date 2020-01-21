Аудит магазина товаров для рыбалки и туризма
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4 года назад
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По итогам аудита были составлены замечания:
- В robots.txt ссылка на карту сайта с небезопасным протоколом http.
- Ссылки на товары со страниц пагинации делались с параметром пагинации. От дублей избавлялись запретом индексации страниц пагинации. В итоге закрыли от индекса все страницы пагинации, что неправильно. Рекомендовано исправить ссылки на страницы товаров и открыть для индексации страницы пагинации.
- Обнаружена копия главной страницы сайта по техническому адресу. Дубль оказался разрешённым к индексации.
- 2 карты сайта Sitemap. Для Яндекса и для всех остальных ботов. Последняя не работала.
- Содержание рабочей карты сайта неактуально и включало путаницу между версиями карт Sitemap.
- 2300 товарных страниц без тайтлов.
- 60 страниц с дублями тайтлов.
- Почти 200 страниц с короткими тайтлами.
- Почти 700 страниц без дескрипшина.
- 97 страница без H1.
- 3900 страниц - ложный H1.
- 4200 страниц более одного H1.
- 5000 картинок без альтернативного текста.
- Микроразметка для оформления ссылок в поиске отсутствует полностью.
- Микроразметка для оформления ссылки в социальных сетях без картинок и с неприглядным текстом.
- Оформление разделов на главной странице выглядит как недоделанный шаблон сайта.
- Большой текст в начале страниц раздела отодвигал товар далеко вниз.
- Кнопка «Купить» не имела наибольший визуальный вес.
- Страницы магазина не поддерживают мобильную версию в полной мере.