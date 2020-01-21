Аудит магазина товаров для рыбалки и туризма

По итогам аудита были составлены замечания:

В robots.txt ссылка на карту сайта с небезопасным протоколом http.

Ссылки на товары со страниц пагинации делались с параметром пагинации. От дублей избавлялись запретом индексации страниц пагинации. В итоге закрыли от индекса все страницы пагинации, что неправильно. Рекомендовано исправить ссылки на страницы товаров и открыть для индексации страницы пагинации.

Обнаружена копия главной страницы сайта по техническому адресу. Дубль оказался разрешённым к индексации.

2 карты сайта Sitemap. Для Яндекса и для всех остальных ботов. Последняя не работала.

Содержание рабочей карты сайта неактуально и включало путаницу между версиями карт Sitemap.

2300 товарных страниц без тайтлов.

60 страниц с дублями тайтлов.

Почти 200 страниц с короткими тайтлами.

Почти 700 страниц без дескрипшина.

97 страница без H1.

3900 страниц - ложный H1.

4200 страниц более одного H1.

5000 картинок без альтернативного текста.

Микроразметка для оформления ссылок в поиске отсутствует полностью.

Микроразметка для оформления ссылки в социальных сетях без картинок и с неприглядным текстом.

Оформление разделов на главной странице выглядит как недоделанный шаблон сайта.

Большой текст в начале страниц раздела отодвигал товар далеко вниз.

Кнопка «Купить» не имела наибольший визуальный вес.

Страницы магазина не поддерживают мобильную версию в полной мере.

И это не полный перечень замечаний!