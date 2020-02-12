Balcon-msk.ru

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О сайте:Компания занимается остеклением и ремонтом балконов в Москве.
Цель: За кратчайшие сроки вывести сайт в ТОП-10.
Регион: Москва
Результат: Всего через 1 месяц начали поступать заказы на остекление балконов. На сегодняшний день поступает огромное количество заявок с очень высокой конверсией.
Тариф: продвижение с оплатой по результату