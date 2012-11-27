Hobbyhorse - уникальные игрушки для детей.

http://hobbyhorse.ru/

Компания Hobbyhorse – интернет-магазин детских игрушек, книг и аксессуаров для развития творческого потенциала детей от 3-х до 12-ти лет и их родителей. Все игрушки произведены из натуральных материалов лучшими специалистами Европы.

Цель : Увеличение объема продаж.

Сайт продвигался с июля 2010г. по январь 2011г. Использовался комплексный метод продвижения - контекстная реклама, размещение статей, обзоры в блогах и новостных сайтах.

За указанный период рост посещаемости сайта возрос в 9 раз - с 2000 до 17500 посетителей в месяц.