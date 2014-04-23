Интернет магазин чехлов для телефонов

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Регион Украина
Запросов в TOP 3 - 200
Запросов в TOP 10 - 600
Запросов в TOP 30 - 800
Посещаемость 800 человек в сутки
Сроки продвижения - 6 месяцев
Проведенные работы:
1. Анализ запросов, сайта и конкурентов;
2. Подбор ключевых запросов, составление СЯ;
3. Оптимизация структуры сайта, SEO верстки, скорости загрузки;
4. Исправление технических SEO ошибок;
5. Оптимизация сайта в вебмастерах Google и Яндекс;
6. Оптимизация и наращивание ссылочного профиля;
7. Оптимизация метаданных (вручную);
8. Составление ТЗ, добавление и оптимизация текстов;
9. Создание перелинковки;
10. Анализ поведенческих факторов и оптимизация сайта под них.