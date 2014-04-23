Интернет магазин чехлов для телефонов

Регион Украина

Запросов в TOP 3 - 200

Запросов в TOP 10 - 600

Запросов в TOP 30 - 800

Посещаемость 800 человек в сутки

Сроки продвижения - 6 месяцев

Проведенные работы:

1. Анализ запросов, сайта и конкурентов;

2. Подбор ключевых запросов, составление СЯ;

3. Оптимизация структуры сайта, SEO верстки, скорости загрузки;

4. Исправление технических SEO ошибок;

5. Оптимизация сайта в вебмастерах Google и Яндекс;

6. Оптимизация и наращивание ссылочного профиля;

7. Оптимизация метаданных (вручную);

8. Составление ТЗ, добавление и оптимизация текстов;

9. Создание перелинковки;

10. Анализ поведенческих факторов и оптимизация сайта под них.