Интернет-магазин: оптимизация и продвижение
Добавлена145 просмотров
9 лет назад
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1. Создание интернет-магазина "под ключ"
2. Поддержка, оптимизация и продвижение в ТОП-10 Яндекс и Google
Результат: ТОП-10 Яндекс, TOP-10 Google, высокочастотные запросы.
Интернет магазин косметологического оборудования, г. Москва
http://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/
Оптимизация и продвижение:
- оптимизация сайта;
- вывод в ТОП-10 - основных посещаемых запросов данной тематики - Яндекс, Google;
- стабильный рост целевого трафика;
- более 150 запросов в ТОП-10;
- рост показателей сайта;
- переходы с поисковых систем - 67%