Интернет-магазин: оптимизация и продвижение

1. Создание интернет-магазина "под ключ"

2. Поддержка, оптимизация и продвижение в ТОП-10 Яндекс и Google

Результат: ТОП-10 Яндекс, TOP-10 Google, высокочастотные запросы.

Интернет магазин косметологического оборудования, г. Москва

http://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/

Оптимизация и продвижение:

- оптимизация сайта;

- вывод в ТОП-10 - основных посещаемых запросов данной тематики - Яндекс, Google;

- стабильный рост целевого трафика;

- более 150 запросов в ТОП-10;

- рост показателей сайта;

- переходы с поисковых систем - 67%