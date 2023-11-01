Kudago.com годовой отчет
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Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Kudago.com годовой отчет 2014-2016г
Посещаемость (сводка):
Визитов – 49,6млн (33 493 647)
Просмотров – 129 млн (78 811 898)
Посетителей – 22,6 млн (14 956 890)
Новых –93,8% (95,8%)
Отказов – 15,2% (16,7%)
Глубина просмотра – 2,6 (2,4)
Время на сайте – 00:03:16 (00:03:14)
В скобках указаны показатели за предыдущий 2013-2014 год
За 2015 значительно удалось увеличить показатели по всем пунктам. Например: кол-во визитов выросло на более чем 15 млн по сравнению с 2013-2014 годом. Кол-во просмотров увеличилось на 50 млн а просмотры более чем 7 млн. Снизился процент отказа на 1,5%, немного увеличились глубина просмотра и время на сайте.