Оптимизация, продвижение ИМ женской одежды. Москва
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6 лет назад
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Проведен комплекс работ по внутренней и внешней оптимизации сайта. Ссылка на позиции сайта –http://allpositions.ru/reports/guest/index/501231/5ba649058e1822fd81e85ba99b8eab73
Сроки 6 месяцев.
Стоимость 190 000 рублей.