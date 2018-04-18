Поисковое продвижение сайта http://altzamok.ru/

Сайт санатория с ядром на 60 посадочных страниц. Пришел с историей: ошибки внутренней оптимизации. Время работы над проектом - 3 месяца. Внутренняя оптимизация: сбор СЯ под уже утвержденную структуру, написание правильных мета, текста, оптимизация изображений, исправление технических ошибок. По итогу, + 30 % к трафику в ПС Яндекс.