Поисковое продвижение сайта http://altzamok.ru/
Добавлена152 просмотра
6 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поисковое продвижение сайта http://altzamok.ru/
Сайт санатория с ядром на 60 посадочных страниц. Пришел с историей: ошибки внутренней оптимизации. Время работы над проектом - 3 месяца. Внутренняя оптимизация: сбор СЯ под уже утвержденную структуру, написание правильных мета, текста, оптимизация изображений, исправление технических ошибок. По итогу, + 30 % к трафику в ПС Яндекс.