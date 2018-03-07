Получение Верифицированных Отзывов на Amazon

ЗАКАЖИТЕ ВЕРИФИЦИРОВАННЫЕ ОТЗЫВЫ НА AMAZON И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО

Мы помогаем получить верифицированные отзывы написаный естественным языком с адекватной мерой восхваления - оставленные по всем существующим правилам.

КАКИЕ ГАРАНТИИ МЫ ДАЕМ

Верифицированные отзывы 5 или 4 звездочный

- Отзыв будет оставлен 5 или 4 звездочный, в зависимости от поступившего товара на отзыв;

Верифицированные отзывы - статус ОК

- Отзыв будет размещен на ваш товар и получит статус ОК;

- Так же мы предоставляем возможность получить отзыв вашему магазину;

Верифицированные отзывы 98% которые оставляли наши исполнители, живут на листингах наших заказчиков.

Мы делаем свою работу в полном объёме и очень гордимся этим. Наша цель - быть не просто качественным сервисом, но и стать опорой и поддержкой для всех кто обратился к нам.

Какие задачи мы решаем:

> Предметная фотография

> Отзывы на Amazon

> Разработка логотипов

> Социальное продвижение

> Дизайн футболок

> Дизайн этикеток

> Перевод текста и подготовка листингов Amazon

Что мы не делаем:

# Не занимаюсь волонтерством и работой за отзыв;

# Не выполняю бесплатные тестовые задания;

Наши контакты для связи.

Skype: gworld.pasha

URL: https://amzpro.net/

При необходимости можно получить дополнительные контактные данные для связи.