Получение Верифицированных Отзывов на Amazon
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Мы помогаем получить верифицированные отзывы написаный естественным языком с адекватной мерой восхваления - оставленные по всем существующим правилам.
КАКИЕ ГАРАНТИИ МЫ ДАЕМ
Верифицированные отзывы 5 или 4 звездочный
- Отзыв будет оставлен 5 или 4 звездочный, в зависимости от поступившего товара на отзыв;
Верифицированные отзывы - статус ОК
- Отзыв будет размещен на ваш товар и получит статус ОК;
- Так же мы предоставляем возможность получить отзыв вашему магазину;
Верифицированные отзывы 98% которые оставляли наши исполнители, живут на листингах наших заказчиков.
Мы делаем свою работу в полном объёме и очень гордимся этим. Наша цель - быть не просто качественным сервисом, но и стать опорой и поддержкой для всех кто обратился к нам.
Какие задачи мы решаем:
> Перевод текста и подготовка листингов Amazon
Что мы не делаем:
# Не занимаюсь волонтерством и работой за отзыв;
# Не выполняю бесплатные тестовые задания;
Наши контакты для связи.
Skype: gworld.pasha
URL: https://amzpro.net/
При необходимости можно получить дополнительные контактные данные для связи.