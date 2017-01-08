Приведу на ваш сайт 10000 посетителей из поисковых систем Яндекс, Google, Mail, Rambler, Yahoo,Для продвижения сайта поведенческими факторами, лить трафик на ваш сайт можно по любым ключевым запросам до 20 слов или без нихЖелательно разбивка объема трафика от 10 до 30 дней, то есть от 1000 до 330 человек в сутки будет заходить на ваш сайт из поисковиков.Памятка для заказчика http://maining48.ru/pamjatka/