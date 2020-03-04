Продвижение готовых сайтов в ТОП Яндекса.
Добавлена157 просмотров
4 года назад
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Занимаемся качественным и безопасным SEO продвижением сайтов по ключевым словам в Яндексе. Первые результаты через пару недель, более ощутимые результаты через 2 месяца.
Качественная внешняя оптимизация - залог роста позиций и посещаемости сайта в 2020.
Стоимость продвижения зависит от конкуренции, старт цен в Москве от 30 000руб/мес. Продвижение в городах МО и регионах дешевле.
Обращайтесь, составлю КП со списком ключевых фраз и точной стоимостью.
У нас идеальное юридическое лицо - ни одного суда, работаем более 3 лет, уставной капитал больше 10 000 руб.
Заключение договора с ИП и ООО.
Примеры наших работ смотрите на фото.
Имеем возможность взять еще 4 клиента на продвижение.