Продвижение сайта – международная доставка грузов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайту была уже задана стратегия продвижения и мне нужно было двигаться в рамках заданной стратегии.
Выявил, что существующая семантика не для целевой аудитории. Сайт продвигается
по принципу «доставка из страны». Я определяю, раз сайт оказывает услуги
только юридическим лицам и не перевозит все виды грузов, то надо сузить
семантику и пересобрать более точные запросы по принципу «доставка
ГРУЗОВ из страны».
Новая семантика имеет частоты в 50-100 раз меньшие старой. Есть опасения снижения трафика. Корректируем внутреннюю оптимизацию.
Сам заказчик поддержал трафик развитием инфораздела. Но если анализировать только коммерческий раздел, трафик не упал!
А если на этапе работ построить график конверсий в зависимости от страниц
входа. То наблюдается чёткая динамика роста числа заказов
пользователей, вошедших на сайт именно на коммерческий раздел. Которым я
занимался. Причем доля обозначенного сегмента конверсий была
наибольшая.