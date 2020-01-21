Продвижение сайта – международная доставка грузов

Сайту была уже задана стратегия продвижения и мне нужно было двигаться в рамках заданной стратегии.

Выявил, что существующая семантика не для целевой аудитории. Сайт продвигается

по принципу «доставка из страны». Я определяю, раз сайт оказывает услуги

только юридическим лицам и не перевозит все виды грузов, то надо сузить

семантику и пересобрать более точные запросы по принципу «доставка

ГРУЗОВ из страны».

Новая семантика имеет частоты в 50-100 раз меньшие старой. Есть опасения снижения трафика. Корректируем внутреннюю оптимизацию.

Сам заказчик поддержал трафик развитием инфораздела. Но если анализировать только коммерческий раздел, трафик не упал!

А если на этапе работ построить график конверсий в зависимости от страниц

входа. То наблюдается чёткая динамика роста числа заказов

пользователей, вошедших на сайт именно на коммерческий раздел. Которым я

занимался. Причем доля обозначенного сегмента конверсий была

наибольшая.