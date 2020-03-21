Продвижение сайта по продаже агромототехники
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4 года назад
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Для продвижения сайта по продаже сельхозтехники выполнялись стандарнтые работы:
- Проведена базовая оптимизация
- Расширена структура сайта (увеличено число посадочных страниц согласно группам запросов)
- Работа с контентом на посадочных страницах
- Проводились работы по наращиванию разнотипной ссылочной массы