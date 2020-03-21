Продвижение сайта по продаже агромототехники

Добавлена
4 года назад
126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для продвижения сайта по продаже сельхозтехники выполнялись стандарнтые работы:

  • Проведена базовая оптимизация
  • Расширена структура сайта (увеличено число посадочных страниц согласно группам запросов)
  • Работа с контентом на посадочных страницах
  • Проводились работы по наращиванию разнотипной ссылочной массы