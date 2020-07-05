Продвижение сайта в ТОП-3 с нуля

Пример продвижения сайта в поисковых системах Яндекс и Google. Проект был оптимизирован и продвинут с нуля. По сайту были проведены следующие работы:

1. Внутренняя оптимизация сайта — работа над скоростью загрузки страниц, оптимизация кода, настройка микроразметки, оптимизация изображений, повышение юзабилити.

2. Внешняя оптимизация сайта — наращивание ссылочной массы, сотрудничество с форумами с целью повышения цитирования, публикация на тематических порталах.

3. Создание блога и написание тематических статей (большинство из них в ТОП-3)