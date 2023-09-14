Продвижение сайта в ТОП Яндекс

Вы получаете:

Продвижение сайта в Яндекс по 50 запросам 30 дней.

Замер позиций до и после проведения работ.

Результат и бюджет

Хороший трастовый сайт, который находится в топ 20-30 получит лучшие результаты, чем сайт который собран на коленках 3 месяца назад.

1) 50 ключевых фраз, менять можно раз в месяц, цена 50 тыс р в месяц

2) 50 ключевых фраз, менять можно раз в неделю, цена 100 тыс р в месяц

Как работаем?

1) Согласовываем список фраз

2) Запускаем в работу

3) Получаете результат, оплачиваете кворк.

Нужно для заказа:

1) Домен

2) Запросы сайта у которых есть позиции в топ 40.

3) Доступы яндекс вебмастер (делегировать права)

Как проверить запросы?

В вебмастере перейдите на вкладку "поисковые запросы" - "управление группами". Если там нет запросов, то этот кворк вам не подойдет.

Объем услуги: Продвижение 50 запросов