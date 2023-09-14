Продвижение сайта в ТОП Яндекс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вы получаете:
Продвижение сайта в Яндекс по 50 запросам 30 дней.
Замер позиций до и после проведения работ.
Результат и бюджет
Хороший трастовый сайт, который находится в топ 20-30 получит лучшие результаты, чем сайт который собран на коленках 3 месяца назад.
1) 50 ключевых фраз, менять можно раз в месяц, цена 50 тыс р в месяц
2) 50 ключевых фраз, менять можно раз в неделю, цена 100 тыс р в месяц
Как работаем?
1) Согласовываем список фраз
2) Запускаем в работу
3) Получаете результат, оплачиваете кворк.
Нужно для заказа:
1) Домен
2) Запросы сайта у которых есть позиции в топ 40.
3) Доступы яндекс вебмастер (делегировать права)
Как проверить запросы?
В вебмастере перейдите на вкладку "поисковые запросы" - "управление группами". Если там нет запросов, то этот кворк вам не подойдет.
Объем услуги: Продвижение 50 запросов