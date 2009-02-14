Прогон
Поисковые системы (SEO)
Добавлена239 просмотров
15 лет назад
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Предлагаю Вашему вниманию прогон сайтов по каталогам лицензионной программой AllSubmitter 5.3
База каталогов: 20 000+
База постоянно обновляется.
Прирост беклинков по Яше: +50 - +500
Писем примерно 2000+ (в зависимости от тематики)
Для нулевых сайтов:
Прирост тИЦ +10 - +40
Прирост PR +1 - +4
+ Значительное поднятие позиций Вашего сайта в выдаче поисковиков
+ Ускоренная индексация сайта поисковыми системами