Прогон

Поисковые системы (SEO)
Добавлена
15 лет назад
239 просмотров
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Предлагаю Вашему вниманию прогон сайтов по каталогам лицензионной программой AllSubmitter 5.3

База каталогов: 20 000+

База постоянно обновляется.

Прирост беклинков по Яше: +50 - +500

Писем примерно 2000+ (в зависимости от тематики)

Для нулевых сайтов:

Прирост тИЦ +10 - +40

Прирост PR +1 - +4

+ Значительное поднятие позиций Вашего сайта в выдаче поисковиков

+ Ускоренная индексация сайта поисковыми системами