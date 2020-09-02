Раскрутка сайта по продаже ворот и навесов

Раскрутка сайта https://worota-zabor.com.ua/ Тематика не очень большая по обьему кликов, но очень конкурентная, цена клика в контексте от 20 до 30 грн. в ТОП 3, поэтому было особенно важно вывести сайт в ТОП 3, а по всем основным запросам в ТОП 1, иначе при такой конкурентности и небольшом количестве кликов сайту не видать переходов. Задача успешно выполнена, сайт год держится на своих позициях. Раскрутка оправдывается целиком, в день от 30 до 60 переходов, в среднем 37 человек в день, что стоило бы по контекстной рекламе от 22 000 грн. до 34 000 грн. в месяц, а по СЕО стоит 2-3 раза дешевле!