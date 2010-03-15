Современные системы отопления

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При строительстве дома часто большее внимание уделяется отделке и интерьеру, и при этом мало внимания обращается на внутренние инженерные коммуникации и сети, хотя на самом деле отделка и интерьер являются только внешней составляющей уюта и комфорта помещения в частности и здания в целом.

На самом деле, как можно говорить об уюте в помещении, если температура выше или ниже комфортной для данной категории помещения, как можно говорить о комфорте, если помещение плохо вентилируется или кондиционер установлен таким образом, что вместо того чтобы создать прохладу в жаркий день во всем помещении, дает струю холодного воздуха в какую-то одну точку помещения. Не вяжется с понятием уюта и комфорта запахи и шумы из системы канализации.

Не секрет, что стоимость инженерных систем здания составляет от 10% до 25% общей стоимости строительства, и, учитывая заинтересованность тех, кто задумал строительство и обустройство своего