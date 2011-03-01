Центр сертификации продукции (Россия)

Цель - продвижение 160 запросов в ТОП-10.
На первые два месяца было отобрано 61 фразу.
Результат:
- 38 позиций выведено в ТОП-10.
- 14 фраз выведено в ТОП-20.
- 9 фраз выведено в ТОП-50.
- работа по продвижению продолжается.
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Результат за 6 месяцев работы:
- увеличение посещаемости с 10-ти человек до 160-ти.
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Посещение 200-250 чел/ сутки по состоянию на 01.03.2011
Посещение 250-300 чел. / сутки по состоянию на 01.12.2011
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Посещение 500 чел. / сутки по состоянию на 01.03.2012
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