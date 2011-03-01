Центр сертификации продукции (Россия)

Цель - продвижение 160 запросов в ТОП-10.

На первые два месяца было отобрано 61 фразу.

Результат:

- 38 позиций выведено в ТОП-10.

- 14 фраз выведено в ТОП-20.

- 9 фраз выведено в ТОП-50.

- работа по продвижению продолжается.

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Результат за 6 месяцев работы:

- увеличение посещаемости с 10-ти человек до 160-ти.

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Посещение 200-250 чел/ сутки по состоянию на 01.03.2011

Посещение 250-300 чел. / сутки по состоянию на 01.12.2011

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Посещение 500 чел. / сутки по состоянию на 01.03.2012

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