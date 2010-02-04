Вывод интернет-магазина в Топ - 10
Поисковые системы (SEO)
Добавлена515 просмотров
14 лет назад
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Вывод интернет-магазина по продаже мобильных телефонов в Топ - 10 Яндекса. Сразу сайт был на 2 месте, сейчас месяц никаких работ не велось показатель немного снизился, но пока сайт еще в Топ -10