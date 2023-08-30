АЙВАЗОВСКИЙ / презентация о предпринимателе и художнике
Презентации
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4 месяца назад
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Кроме того, что Иван Константинович был художником, мне захотелось представить, что к тому же он и предприниматель, который нацелен продавать свои шедевры
Его картины бесценны, правда воображать, а тем более создать коммерческое предложение для самого известного мариниста, нам никто не запрещает:)
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