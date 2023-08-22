Эл Лисицкий / презентация о художнике

— Презентация художника и инженера Эла Лисицкого в рамках интернет проекта по авангардному искусству FROG



Особенности: Выбрать современную визуальную концепцию, которая сможет передать стилистику и настроение работ художника.



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