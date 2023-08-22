Эл Лисицкий / презентация о художнике

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4 месяца назад
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— Презентация художника и инженера Эла Лисицкого в рамках интернет проекта по авангардному искусству FROG

Особенности: Выбрать современную визуальную концепцию, которая сможет передать стилистику и настроение работ художника.

Посмотреть всю презентацию можно по ссылке