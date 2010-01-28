Flash-презентация — «Гараж-пенал для Автомобиля»

Презентации
Добавлена
14 лет назад
159 просмотров
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http://my-rise.info/other/11-flash-presentation-garage

Презентация большая, поэтому здесь только описание:

Размер около 8 Мб;

Около 2 минут 3d-анимации (640*480, 18 fps);

Описание и наглядные картинки.