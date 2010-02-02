Результаты исследования
Презентации
Добавлена107 просмотров
14 лет назад
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Задача: составить презентацию в PowerPoint о результатах исследования на основе отчета.
Результат: составлено 2 варианта презентации.
Первый – для сопровождения речи докладчика, второй, дополненный выводами – для самостоятельного ознакомления с результатами исследования.
Общее количество слайдов – 57 шт
Сроки исполнения – 2 дня.