Результаты исследования

Презентации
Добавлена
14 лет назад
107 просмотров
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Задача: составить презентацию в PowerPoint о результатах исследования на основе отчета.

Результат: составлено 2 варианта презентации.

Первый – для сопровождения речи докладчика, второй, дополненный выводами – для самостоятельного ознакомления с результатами исследования.

Общее количество слайдов – 57 шт

Сроки исполнения – 2 дня.