Результаты исследования

Задача: составить презентацию в PowerPoint о результатах исследования на основе отчета.

Результат: составлено 2 варианта презентации.

Первый – для сопровождения речи докладчика, второй, дополненный выводами – для самостоятельного ознакомления с результатами исследования.

Общее количество слайдов – 57 шт

Сроки исполнения – 2 дня.