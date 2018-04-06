Создание презентаций, аналитических обзоров

Предоставляю услуги по созданию аналитических обзоров, презентаций проектов на разную тематику. Возможно на английском.Использую статистическую информацию иностранных статистических платформ.

Возможно использовании профильных платных источников.

Цена договорная, зависит от сложности. Ниже смотрите пример презентации.