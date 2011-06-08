3D Test Model
Прикладное ПО
Добавлена342 просмотра
13 лет назад
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Реализация обычной модели дартса переросла в меняющий свою форму объект в пространстве, находящийся в псевдо-галактике.
Имеются источники света, возможности масштабирования и перемещения, наложения текстур, и прочее..