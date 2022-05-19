Автоматизация любых действий в браузере

Умею делать разные боты на browser automation studio.

Учился на поделках для себя. Сделал уже все, что только мне нужно было на басе. Это разные боты для сайтов знакомств, кликеры, парсеры.

Теперь могу предложить свои услуги.

Может кому что надо на том басе, то готов попробовать сделать все возможное.

Просто дадите мне ТЗ, и я займусь.

Я не конкурент профессионалам))))

Напишите пошагово что должно происходить в браузере.

Сделайте скриншоты с отметками на местах, где будет происходить действие.

Так же мне нужно время пока я все сделаю. Надо посмотреть, проверить, отловить ошибки. Это неделя точно.

Да и у меня ДЦП. Нужно больше времени на всю работу.

Если готовы ко всему выше перечисленному, пишите в телегу spiritmen.